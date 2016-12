Algérie: Djanet - Plus d'un millier de jeunes à la manifestation "L'Algérie hôte de son désert"

Djanet (Illizi) — Plus d'un millier de jeunes, issus de différentes wilayas du pays, prennent part à la seconde édition de la manifestation nationale "L'Algérie hôte de son désert", qui a débuté lundi à Djanet, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Organisée sous le patronage du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, cet évènement juvénile national vise le renforcement de l'esprit de citoyenneté et des échanges entre les jeunes des différentes régions du pays, et l'organisation de voyages et séjours à la satisfaction des jeunes dans cette région touristique du grand Sud, a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould Ali, à l'APS.

Ce genre d'initiatives, qui contribuent grandement à la promotion du tourisme saharien, constituent des opportunités pour les jeunes de tisser des relations de fraternité et d'amitié et de consacrer le sens civique chez eux, en plus d'être une occasion de mettre en valeur les potentialités touristiques, culturels et artistiques que recèlent ces wilayas du pays, a souligné le ministre.

Le coup d'envoi de cette manifestation juvénile nationale (26 décembre au 2 janvier) a été marqué par un défilé des délégations participantes et des exhibitions de troupes folkloriques locales.

Le programme de cet évènement "L'Algérie hôte de son désert", comporte une panoplie d'activités, dont des randonnées aux fabuleux sites touristiques de la région de Djanet, ainsi que l'organisation d'une visite de solidarité au groupe gazier de Tiguentourine (In-Amenas), ont indiqué les organisateurs.

Des actions bénévoles de don de sang au niveau des structures de santé de la région, des campagnes de nettoyage et de boisement à Djanet, ainsi que des échanges culturels et sportifs entre les délégations participantes, figurent au programme de cette manifestation.

L'occasion donnera lieu aussi à la préparation d'un plat de couscous "géant", avec la participation des délégations présentes, dans le cadre d'une initiative symbolisant l'esprit de solidarité et d'entraide caractérisant la société algérienne.

Le ministre de la jeunesse et des sports a, auparavant, visité une série de structures et d'installations sportives et juvéniles dans les communes de Bordj El-Haouès et de Djanet.