Algérie: La gouvernance de Boumediene reposait sur la dynamisation de la communication (rencontre)

Organisé par l'association El Wiam de la commune Houari Boumediene sur le thème de "l'information nouvelle et la consolidation de citoyenneté chez les jeunes", ce séminaire de deux jours a été ouvert avec une projection d'un documentaire sur la période de présidence de Houari Boumediene de 1965 à 1978 et ses principales positions.

Le Dr. Laïd Zeghlami de l'université d'Alger, dans sa communication intitulée "la promotion de la démocratie et la liberté d'expression" a souligné que 25.000 étudiants ont été envoyés se former à l'étranger sous la présidence de Boumediene dans un souci de transfert vers le pays, des technologies nouvelles.

Le deuxième président de l'Algérie indépendante a mobilisé les moyens de l'Etat pour le développement du secteur de l'information y compris au sein de l'Armée nationale populaire, a estimé le journaliste Ali Dhraâ qui a relevé que plusieurs médias et organes d'édition et diffusion du secteur public sont venus au jour sous sa présidence.

Guelma — Les participants au 8ème séminaire national sur le défunt président Houari Boumediene, ouvert lundi à Guelma, ont affirmé que la philosophie de gouvernance de Boumediene reposait sur la dynamisation et la modernisation des moyens d'information et de communication.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.