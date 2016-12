Algérie: 710 normes industrielles adoptées durant les 11 premiers mois 2016

Alger — Au total 710 normes industrielles ont été adoptées par l'Institut national de normalisation (IANOR) sur les 11 premiers mois de 2016, portant à 9000 le nombre total des normes algériennes adoptées et appliquées, a indiqué lundi à Alger le directeur général de l'Institut Djamel Hales.

"On prévoit l'élaboration de 810 nouvelles normes en 2017, reparties sur plusieurs secteurs d'activités industrielles, le programme reste ouvert pour prendre en charge tous les besoins exprimés en matière de normalisation", a-t-il dit lors de la célébration de la 21eme journée nationale de la normalisation.

Selon M. Hales, l'IANOR à élaboré un programme triennal (2015-2017) en collaboration avec toutes les parties prenantes (ministères, institutions et Associations des consommateurs..) dans le but de définir leurs besoins en matière de normalisation.

Selon lui, les 69 comités techniques relevant de l'IANOR couvrent sept (7) divisions et représentent les secteurs des services, mines et métallurgie, mécanique, chimie et pétrochimie, électrotechnique, santé et sécurité et environnement, agroalimentaire et matériaux de construction, précise-t-il.

Quant à la mention "Halal" des denrées alimentaires dont l'arrêté vient d'être publié au journal officiel, M. Hales a souligné que la liste des produits concernés par l'apposition de cette mention sera déterminée très prochainement par le comité national présidé par le ministre du Commerce.

De son côté, le directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie et des mines M. Guend Abdelaziz a indiqué que 73 contrats de veille ont été signés avec toutes les parties prenantes en matière de conformité, soulignant que le secteur s'est doté d'un dispositif dit "conformité algérienne" pour une prise en charge durable de l'entreprise en matière de conformité et d'accréditation.

Parmi les mesures prises par le ministère pour améliorer le rendement du tissu industriel en matière de qualité, il a cité le regroupement de trois (3) fonds relevant du ministère dans un fonds unique appelé "Fonds de compétitivité industrielle, mise à niveau et développement de l'investissement".

Concernant le prix national de la qualité qui a été ajourné pour cette année, M. Guend a expliqué qu'il sera attribué une fois finalisée la réforme des infrastructures nationale de la qualité.