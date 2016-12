Algérie: Tarification des soins au sein des structures de santé privées - Ouvrir le dossier et l'examiner sereinement

"Ce projet de loi est une fierté pour le pays et porte sur des réformes importantes du secteur de la santé. Il (projet de loi) sera examiné au Parlement en janvier, et nous préférons que cette loi soit débattue autour des tables rondes pour qu'elle soit plus claire", a-t-il souligné.

"Ce dossier doit être ouvert et examiné dans la sérénité en vue de trouver des solutions dans le cadre d'une vision globale à même de créer une complémentarité entre les deux secteurs (privé e public) et faciliter l'accès aux soins pour les citoyens", a indiqué le ministre qui inspectait une série de projets en cours de réalisation à Bouira.

Bouira — Le dossier des tarifications des soins au sein des structures de santé privées "doit être ouvert et examiné dans la sérénité", a indiqué lundi à Bouira le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, qui inspectait une série de projets relevant de son secteur dans cette wilaya.

