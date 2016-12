Algérie: Nécessité d'une vision globale pour préserver les ressources hydriques souterraines et l'environnement

Au terme de sa visite de travail d'une journée, le ministre s'est enquis du projet de STEP de Tin-Tourha, d'une capacité de traitement de 6.500 m3/ jour, grâce à ses six bassins de décantation, et dont la mise en service aura lieu en mars 2017, avant d'inspecter le chantier de la Maison de l'environnement, implantée à la sortie Sud de la commune d'Illizi.

Mise en service en avril 2014, cette structure environnementale, qui comprend six bassins de lagunage, contribue à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

"Il appartient d'avoir une vision globale tenant compte des aspects de la préservation à la fois des ressources hydriques souterraines et de l'environnement, pour éviter les phénomènes de la pollution", a indiqué le ministre lors de l'inspection d'une station de traitement et d'épuration (STEP) dans la zone de Tin-Toussis.

Illizi — Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, a mis l'accent lundi dans la wilaya déléguée de Djanet (Illizi) sur la nécessité d'une vision globale pour la préservation des ressources hydriques souterraines et la préservation de l'environnement.

