Algérie: Projet de code des douanes - Plusieurs amendements proposés par la commission spécialisée de l'APN

Alger — La commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a proposé plus de 40 amendements et de nouveaux articles au projet de loi complétant et amendant la loi portant code des douanes, présenté et débattu lundi à l'APN, appelant à des mesures pour faciliter la déclaration de devises à l'entrée et à la sortie du territoire national.

Outre des propositions de correction et de reformulation de plusieurs alinéas et articles, la commission a suggéré l'introduction de nouveaux articles, notamment l'article 325 bis pour les infractions de cybercriminalité.

Des infractions passibles aux termes dudit article de la confiscation des marchandises incriminée, d'une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisqués et d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans.

La commission a également proposé la reformulation de l'article 49 par l'introduction de la possibilité de contrôle auprès des entreprises de courrier express.

Par ailleurs, la commission a proposé, dans son rapport, l'amendement de l'article 27, en introduisant un alinéa qui stipule que lorsqu'un avion est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, ces derniers sont appelés à déposer, au cours du délai sus-cité, au niveau du bureau des douanes, une déclaration succincte des marchandises destinées au fret et relevant de leur responsabilité.

Il a été également proposé d'introduire un nouvel article (37 bis) qui habilite l'administration des Douanes à autoriser des mesures de dédouanement simplifiées au profit des opérateurs du fret express international, ainsi que l'amendement de l'article 43, en stipulant l'introduction d'un alinéa pour expliquer le mode d'orientation des marchandises vers les trois circuits de contrôle et enrichir la définition des contrôles à posteriori et à priori.

Les propositions portent également sur l'amendement de l'article 49, en réduisant de 16 à six mois le délai de restitution, par l'administration des douanes, des droits et taxes et en autorisant le règlement, par titre de paiement, des amendes et des sommes dues à l'administration des douanes.

En outre, la commission a proposé d'introduire au texte un nouvel article (11bis) portant sur la définition des modes de coopération entre les services des douanes et ceux des gardes-côtes, ainsi que la définition des voies de leur mise en œuvre par un arrêté interministériel des ministères de la défense nationale et des finances.

Elle a appelé à l'amendement de l'article 126, en autorisant l'administration des douanes à interdire, à titre préventif et provisoire, l'accès à son système informatique, aux opérateurs auteurs d'infractions à la législation ou au règlement ou ceux n'ayant pas répondu aux convocations répétées qui leur ont été adressées.

Elle a proposé aussi l'amendement de l'article 85 concernant la responsabilité du voyageur en cas du choix du circuit vert.