Ile Maurice: Festival Internasional Kreol - Des artistes dénoncent Xavier-Luc Duval à l'ICAC

Carla Martin, c'est le nom de la polémique.

La jeune femme, qui avait auparavant remporté le concours «PMSD got talent», a été propulsée sur l'estrade du Gran Konser du Festival Internasional Kreol, organisé par le ministère du Tourisme le mois dernier sous la tutelle de Xavier-Luc Duval.

Ce soir-là, Carla Martin avait interprété la chanson Simply The Best de Tina Turner, devenant ainsi la seule chanteuse à ne pas avoir chanté en kreol, ce qui, ce jour-là, avait déjà fait jaser dans les loges. Or, dans une lettre adressée à l'Independent Commission against Corruption (ICAC) vendredi, l'agent de plusieurs artistes dit comprendre qu'elle ne satisfaisait pas les critères de sélection.

Joyce Veerasamy, agent de plusieurs artistes locaux qui ont sorti des albums cette année et dont les candidatures pour chanter au Gran Konser ont été rejetées, oriente l'ICAC vers le site officiel du festival.

Les critères de sélection pour la participation d'un artiste au Gran Konser y sont expliqués : (i) l'expérience, (ii) un album qui a marché en étant joué sur les radios prioritairement en 2016.

Joyce Veerasamy affirme que Carla Martin ne satisfaisait pas ces critères. «Elle a simplement remporté le concours PMSD got talent et je me demande si ce n'est pas un conflit d'intérêts quand on sait que le leader du PMSD était aux commandes du ministère qui a tout organisé», explique-t-il.

«Je vous répondrai plus tard, je suis en plein shopping; c'est ma réponse officielle», nous a déclaré Thierry Henry, le député PMSD qui a épaulé Xavier-Luc Duval dans l'organisation du festival.

Une source non officielle, proche de l'organisation, nous a cependant dit que Carla Martin n'a pas été payée. Ce que celle-ci n'a pu elle-même confirmer. Au téléphone lundi soir, quand nous lui avons demandé si elle a été payée pour avoir chanté au Gran Konser, elle a répondu qu'elle n'est «pas sûre de devoir vous répondre».

L'express s'est aussi intéressé au timing de la démarche de ces artistes. La lettre de dénonciation a été expédiée une semaine après la démission des membres du PMSD du gouvernement.

«Cela n'a absolument rien à voir. Les artistes que je représente sont apolitiques et les événements politiques ne nous intéressent guère. Il nous a simplement fallu du temps pour confirmer nos doutes avant de porter plainte», répond Joyce Veerasamy.