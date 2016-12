Congo-Brazzaville: Brazzaville sous les eaux, des dégâts matériels considérables

Il faut déplacer les enfants et il faut déplacer des trucs nécessaires », « mon souci à moi est que l'Etat puisse voir et régler pour éviter que les gens meurent ».

Là je suis même en danger, mais je suis un père de six gosses et je n'ai pas un endroit où partir. Donc là, quand il pleut, je ne dors pas.

Les dégâts, ça se retrouve ici », « à chaque fois, c'est comme ça parce que, une fois qu'il y a des pluies, la terre ne fait que descendre », « à certains endroits, c'est catastrophique, les dégâts sont énormes », « on a eu des dégâts et je suis même victime.

Des érosions et des inondations ont contraint des jeunes à ériger des digues dans d'autres zones où les populations sont en pleurs et appellent au secours : « L'eau coule depuis là-bas en haut. Ça descend jusqu'ici.

Des routes sont dévastées, comme l'a constaté Enyali Giscard, chauffeur de poids lourds et habitant de Brazzaville : « la voie est cassée depuis plus haut là-bas jusqu'en bas ici. Quand il pleut ici, si l'eau passe, là où je suis, la maison est déjà atteinte.

Brazzaville est sens dessus dessous à cause des pluies diluviennes qui sont tombées ces derniers jours et qui ont causé d'importants dégâts matériels. Certains habitants qui ont vu leurs maisons emportées passent les fêtes dans l'angoisse.

