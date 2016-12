Afrique: UA - Bathily veut mettre en œuvre ses idées panafricanistes

"Je ne serai pas le porte-parole du Sénégal. Je veux être au service du continent. J'ajoute que ce serait une erreur de désigner un candidat en fonction de son pays d'origine. Seuls importent son profil, son expérience et ses compétences", a affirmé M. Bathily, ancien Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU au Mali (2013) et en Afrique centrale (2014).

Au total, 5 candidats sont en lice : la ministre botswanaise des Affaires étrangères Pelonomi Venson-Moitoi, le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères Agapito Mba Mokuy, la ministre kenyane des Affaires étrangères Amina Mohamed Jibril, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat et Abdoulaye Bathily, candidat du Sénégal et de la CEDEAO.

