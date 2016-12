Tunisie: Journée Nationale contre la discrimination raciale - Le racisme est un crime !

Les associations demandent également à ce que le parlement adopte, le plus rapidement possible, le projet de loi contre la discrimination raciale.

« Aujourd'hui, avec les attaques multiples que subissent les Noirs en Tunisie, le projet de loi devient une urgence extrême, martèle Ramy Salhi. J'ai appelé aujourd'hui le chef du gouvernement et les députés à adopter le projet de loi et à le mettre en œuvre. Nous espérons que 2017 sera l'année où une loi antiracisme sera adoptée au parlement ».

Le 14 juin 2016, le réseau Euromed des droits de l'Homme, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et le Comité pour le respect des droits de l'Homme ont présenté un projet de loi « consensuel » de 36 articles qui a été signé par l'ensemble des groupes parlementaires de l'Assemblée. « Jusqu'à présent, le texte n'a pas été soumis à la commission compétente », regrette Ramy Salhi, directeur Maghreb du réseau Euromed des droits de l'Homme.

De son côté, le ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l'Homme, Mehdi Ben Gharbia, a appelé à « briser le mur du silence et à incriminer toutes les formes de discrimination raciale en Tunisie ».

« Outre le volet juridique, nous devons combattre le racisme par la sensibilisation dans les médias, dans les milieux éducatifs et professionnels », a déclaré Chahed devant un auditoire composé de militants de la société civile et de personnalités politiques et artistiques.

C'est pratiquement la première fois qu'un responsable politique de haut rang reconnaît sans ambiguïté l'existence de la discrimination en Tunisie et la nécessité de la combattre à la fois par la législation et la sensibilisation

