Tunisie: Récolte record des agrumes - L'Utap pourrait détruire la moitié de la production

Les ministères de la Santé, de l'Education et de la Défense (armée) n'ont pu, quant à eux, absorber les excédents de production. Par ailleurs, les mesures imposées aux marchands ambulants n'ont pas été allégées et les crédits saisonniers n'ont pas été rééchelonnés.

De son côté, le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche (Urap) à Nabeul, Imed El Baya, a indiqué que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses pour faciliter le transport des produits agrumicoles et ouvrir des points de vente du producteur au consommateur.

Le président de l'Utap a mis en relief la nécessité de s'orienter vers les industries de transformation des agrumes (jus, séchage, produits de beauté..) et d'encourager l'investissement dans ce domaine pour absorber la surproduction, réduire les quantités détruites, valoriser les agrumes et créer de l'emploi.

«La moitié de la récolte des agrumes de 2016, composée à hauteur de 750 mille tonnes d'oranges, pourrait être détruite, à cause d'un marché local restreint (350 mille tonnes), de la faiblesse de l'exportation et l'absence d'industries de transformation de ce produit», a souligné le président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap), Abdelmajid Zar.

