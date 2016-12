Tunisie: Secteur de l'eau - Programme de rationalisation de la consommation

Le président-directeur général de la Sonede, Mohamed Dahech, a précisé que les défis futurs de la société sont l'amélioration des services, l'approvisionnement des zones rurales en eau et la bonne gouvernance dans la gestion de l'entreprise, mettant en exergue l'importance de l'action participative et la contribution de toutes les parties afin de réaliser ces objectifs.

Rabhi a relevé que l'amélioration des services de la Sonede dépend de la réponse aux exigences de la prochaine période qui se caractérise par une pression sur les équilibres hydrauliques, la limitation de l'offre, des changements climatiques et la hausse du coût, soulignant l'importance de rapprocher la décision des régions et de mettre en place des programmes de formation.

Prenant part à l'ouverture, à Hammamet, du 1er colloque sur la « gouvernance et le développement durable», organisé par la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) avec le concours de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), il a indiqué que les 2/3 du budget du ministère de l'Agriculture, ont été consacrés, au cours de 2016, audit secteur, faisant remarquer le lancement d'un programme de sensibilisation pour rationnaliser la consommation d'eau.

Copyright © 2016 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.