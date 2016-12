Tunisie: Question du retour des Terroristes du pays - Vivement une doctrine gouvernementale claire, nette et précise

On ne parle que de cela, ici et partout ailleurs.

On craint le retour de milliers de Tunisiens, des jeunes dans leur écrasante majorité, engagés dans les groupes terroristes en Syrie, Irak, Libye, Mali et ailleurs. Un haut responsable tunisien nous a raconté que s'étant arrêté hier à 6h30 du matin au kiosque d'un buraliste, celui-ci lui a montré du doigt la Une d'un quotidien de la place et lui a fait part de ses appréhensions à ce propos : «S'ils reviennent, ce sera fini de nous tous, de mon commerce, de notre beau pays !», lui a-t-il dit sur un ton triste et effaré.

Le retour présumé de ces milliers de terroristes en rupture de ban ailleurs, ayant subi plus d'un revers, principalement à Fallouja, Tel Afar, Alep et Syrte, et bientôt à Mossoul, alimente les spéculations sur fond de sinistrose.

Et pour cause. Ils sont rompus aux combats, aux viols massifs, au passage au fil de l'épée de paisibles populations civiles de villages et de villes entières. Ils ont été remarqués comme étant les plus cruels dans les combats qui ont ensanglanté et ensanglantent Alep, Raqqa, Mossoul, Tel Afar et tant d'autres contrées baignant dans le sang, telles des gargouilles moyenâgeuses. Ils ont réduit en esclavage des femmes et des fillettes, en ont abusé à satiété, les ont vendues et revendues en toute impunité. Comme s'il s'agissait de bestiaux.

Et puis il y a ce flou, cet intenable flou gouvernemental à ce propos. Un flou entrecoupé de déclarations intempestives de dirigeants de partis de la coalition gouvernementale qui n'en finissent pas d'alimenter le trouble et les appréhensions. Le dernier en date est celui de M. Rached Ghannouchi, président d'Ennahdha, qui a déclaré ce week-end à Kairouan «qu'il incombe à la famille de traiter la viande putréfiée» ! Avant de traiter ces jeunes de divers qualificatifs (enfants prodigues, violents, malades, dignes de traitement psychologique et d'opérations chirurgicales, etc.), sans jamais prononcer le terme «terroristes».

Jusqu'ici, hormis des réponses incidentes à des questions biaisées, aucune adresse à la nation n'a été faite sur cette question cruciale par quelque haut responsable. Malgré les interrogations citoyennes sur fond d'angoisses et de conjectures. Ni le chef de l'Etat, ni le chef du gouvernement et encore moins les ministres de l'Intérieur ou de la Justice ne se sont prononcés ouvertement, dans un discours à la nation.

Et pourtant, les Tunisiens ont à l'esprit la sinistre décennie noire subie par nos voisins algériens dans les années 90 du XXe siècle. Le retour des terroristes ayant combattu en Afghanistan avait alors plongé le pays dans une guerre qui s'était soldée par des centaines de milliers de victimes. Même s'ils en sont sortis vainqueurs, le peuple et l'État algériens en avaient éprouvé les funestes et douloureux effets.

La réponse, sous nos cieux, tout le monde en convient, ne saurait être que sécuritaire. Encore faut-il avoir une réponse et non des atermoiements. Encore faut-il aussi privilégier le sécuritaire. Parce que nous sommes en guerre ouverte contre le terrorisme. Et parce que la sécurité est le premier enjeu des guerres, ici comme ailleurs.

Il faut faire aussi avec les demandes pressantes de certains pays européens, l'Allemagne en tête, visant à faire rapatrier en Tunisie des centaines, voire des milliers, de demandeurs d'asile déboutés. Parmi eux, figurait précisément Anis Amri, l'auteur, il y a une semaine, du premier attentat jihadiste survenu en Allemagne. Il a été tué vendredi matin à Milan à l'issue de trois jours de cavale dans trois Etats européens, après avoir foncé avec un camion sur un marché de Noël de Berlin.

Du coup, les médias européens se sont acharnés contre notre pays, assimilé outrageusement à un «vivier du terrorisme international». La malheureuse formule du Figaro, vendredi dernier, a été reprise en boucle et à l'emporte-pièce par plus d'un journal, radio ou chaîne de TV européens. Les Tunisiens en sont outragés, unanimement. Et cela en rajoute à leurs appréhensions. Se mettra-a-t-on bientôt en Europe à dresser les chiens pour renifler du Tunisien ?

La situation est délicate, pleine de quiproquos et de préventions. Ses effets pervers se feront ressentir à terme, notamment en ce qui a trait au tourisme sous nos cieux. Sans parler des échanges économiques, universitaires ou autres.

Le gouvernement gagnerait à sortir de sa léthargie en la matière et à formuler une doctrine claire, nette et précise sur cette question cruciale. Parce qu'il est des situations où le silence est compromission.