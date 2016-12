Tunisie: Agression de deux congolaises à Tunis - Al Massar condamne

Trois étudiants congolais (deux jeunes filles et un garçon) ont été agressés samedi dernier. Les deux jeunes filles ont été grièvement blessées dans une attaque au couteau dans le centre-ville à place de la République (plus connue sous le nom Le Passage). Elles ont été admises à l'hôpital Charles-Nicolle à Tunis. Leur compatriote qui était intervenu pour les défendre a été blessé au bras.

Al Massar condamne avec la plus grande fermeté cet acte raciste odieux et exprime sa totale solidarité avec les victimes, lit-on dans une déclaration rendue publique par le parti. Il appelle les autorités gouvernementales à une vigilance accrue à l'égard de ce dangereux phénomène et à des sanctions exemplaires à l'égard des comportements et des agissements racistes qui sont perpétrés contre les hôtes de la Tunisie parmi des citoyens d'Afrique sub-saharienne.

