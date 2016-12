Gabon: 1000 Logements - Le FGIS reprend le chantier aux dépens de la SNI

La cérémonie de signature du protocole de transfert de responsabilité dans le cadre du projet de construction de 1000 logements de la Cité dorades ( 3D) de Port-Gentil s'est déroulée au sein des locaux du Ministère en charge du Logement. Bruno Ben Moubamba, responsable de ce portefeuille ministériel a décidé de retirer la responsabilité du chantier de construction de ce site important dans la capitale économique à la Société Nationale Immobilière (SNI) et de l'octroyer au Fonds Gabonais d'Investissement Stratégique (FGIS).

En présence de Juste Valère Okologo et de Thierry Mickoto, respectivement Directeurs Généraux de la SNI et de la FGIS, le Ministre du Logement a entériné cette décision de faire bouger les lignes en transférant les responsabilités vers une entreprise plus dynamique et à même d'emmener ledit projet jusqu'à son terme. Ayant justifié cette action, le ministre a été clair : « Un certain nombre de projets de construction sont à l'arrêt. Cela est incompatible avec le nouvel ordre urbanistique que nous voulons. Avec la Can qui arrive à grand pas, il se trouve qu'autour du Stade de Port-Gentil, il y a la cité des 3 Dorades du Projet des 1000 logements, qui est abandonné à cause d'une stratégie financière qui a failli. » Poursuivant son propos, il précise que : « personne ne pourra comprendre au Gabon que les gens ont besoin de logements, et qu'on laisse dormir des milliers de constructions dans l'air. Le président de la République et le Premier Ministre m'ont nommé pour faire bouger les lignes. Et c'est ce que je compte faire en tant que patriote. »

De mémoire, près de 26 milliards de francs avaient déjà été investis dans ce chantier qui avait démarré en 2012, et abandonné en 2014 pour des raisons financières. Ainsi le Fond Gabonais d'Investissement Stratégique entend travailler avec une entreprise adjudicataire locale, EGCA en l'occurrence, et son Directeur Thierry Mickoto souhaite « entrer en discussion et en négociation avec les responsables de EGCA, pour que nous fassions ensemble l'économie de tout ce dossier. Savoir quel est le montant que nous devons mettre sur la table pour que tous ces logements qui ont été commencés, soient terminés, et que les ventes s'effectuent tel que cela avait été prévu avec la SNI. L'entreprise adjudicataire devra débuter les travaux en fin janvier si tout va bien. »

Afin d'éviter tout amalgame, pour ceux qui souhaiteraient se faire rembourser en raison de cette transaction, le vice-Premier ministre a invité les uns et les autres à beaucoup de patience, car « le FGIS,EGCA, l'Etat gabonais et la SNI prendront toutes les dispositions pour que personne ne soit lésé au niveau des personnes qui ont réservés des logements. Ceux qui voudront le remboursement devront attendre et le seront en temps voulu ». Le ministre a par ailleurs tenu à rassurer EGCA que les fonds sont déjà disponibles pour couvrir la dette de l'Etat à son égard.