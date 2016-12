Congo-Kinshasa: Florent Ibenge - « Nous sommes une équipe que tout le monde veut battre»

Le Premier ministre Samy Badibanga a reçu lundi 26 décembre les Léopards évoluant au pays et qui sont sélectionnés pour la CAN-Gabon 2017. A cette occasion, le sélectionneur Florent Ibenge a promis de tout mettre en œuvre pour faire une campagne honorable.

Florent Ibenge a affirmé que les Léopards étaient prêts à affronter les Lions de l'Atlas en janvier:

«Nous partons au Gabon, on s'en va à la guerre. Nous promettons de travailler durement et de donner le meilleur de nous-mêmes pour donner les meilleurs résultats. On est averti que toutes les équipes veulent nous battre. A nous de relever le niveau et de travailler durement. Nous voulons être prêts pour le 16 janvier, contre le Maroc».

De son côté, le Premier ministre Badibanga a recommandé aux Léopards de jouer sans pression, mais avec détermination:

« Vous avez le soutien du gouvernement et du peuple congolais. Honorez les emblèmes de la République et battez-vous pour remporter le trophée. On sera avec vous du début à la fin de cette compétition. Jouer sans pression, mais avec détermination».

Les Léopards doivent quitter Kinshasa mercredi 28 décembre pour une préparation au Cameroun, où ils vont affronter les Lions indomptables en match amical.