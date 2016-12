Gabon: Pierre-Emerick Aubameyang, chef de file du pays

La Coupe d'Afrique des nations débute le 14 janvier sur le sol gabonais. Chaque sélection va dévoiler les 23 joueurs qui participeront à la compétition.

La première équipe à avoir dévoilé sa liste définitive n'est autre que le pays hôte, le Gabon. José Antonio Camacho, l'entraîneur espagnol des Panthères, a dévoilé une liste qui ne comporte pas de grandes surprises.

La première liste définitive de 23 joueurs a été dévoilée ce mardi 27 décembre par le Gabon, à travers un communiqué divulgué sur le site de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot).

Pour la conférence de presse de l'entraîneur des Panthères, José Antonio Camacho, qui est arrivé il y a seulement un mois au poste de sélectionneur, il faudra attendre le 4 janvier 2017.

Serge Junior Martinsson Ngouali et Denis Bouanga, les deux surprises

Serge Junior Martinsson Ngouali et Denis Bouanga n'ont jamais porté le maillot de la sélection du Gabon, pourtant ce sont les deux paris de José Antonio Camacho pour cette CAN.

Ce sont les surprises de cette liste définitive, qui compte tout de même deux joueurs locaux qui avaient disputé la Chan avec les Panthères, Franck Perrin Obambou et Cédric Ondo Biyoghé.

Mais revenons aux deux petits nouveaux. Serge Junior Martinsson Ngouali, âgé de 24 ans, est né en Suède et évolue au Brommapojkarna depuis 2004, équipe qui disputera en 2017 le championnat de deuxième division.

Le milieu de terrain gabonais n'en sera pas à sa première expérience en sélection, car il a déjà été appelé pour représenter la Suède dans les catégories de moins de 19 ans et 21 ans.

Quant à Denis Bouanga, l'attaquant évolue cette saison en prêt à Tours, en deuxième division française, où il a déjà marqué cinq buts en 19 matches, toutes compétitions confondues.

Le jeune joueur de 22 ans, qui appartient à Lorient, connaîtra donc sa première expérience sur le continent africain lors de la CAN.

Pierre-Emerick Aubameyang en meneur d'hommes

Pierre-Emerick Aubameyang sera LE joueur à suivre au sein de la sélection du Gabon. L'attaquant flambe actuellement avec son club allemand, le Borussia Dortmund.

Il a déjà marqué 20 buts en 22 matches disputés, toutes compétitions confondues. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de la Bundesliga avec 16 réalisations.

La sélection gabonaise espère pouvoir compter sur son attaquant vedette. En 2016, lors des quatre matches qu'il a disputés, l'attaquant du Borussia Dortmund a marqué à deux reprises, face à la Sierra Leone et au Soudan.

Toutefois, il est resté muet lors des rencontres des éliminatoires pour la Coupe du monde 2018, face au Maroc (0-0) et au Mali (0-0).

Pierre-Emerick Aubameyang devra se muer en meneur d'hommes pour réussir à porter son équipe le plus loin possible lors de la CAN.

En 2015, lors de la Coupe d'Afrique des nations qui s'est déroulé en Guinée équatoriale, il avait marqué un seul but lors de la victoire face au Burkina Faso (2-0) et n'avait pas pu empêcher l'élimination du Gabon après deux défaites face au pays hôte et au Congo.

Cette année, les Panthères joueront à domicile, et avec deux années d'expérience en plus, l'attaquant gabonais pourrait être la pièce maîtresse de cette équipe.

Liste des 23 joueurs

Gardiens de but : Didier Ovono (KV Oostende, Belgique), Yves Stéphane Bitséki Moto (CF Mounana), Anthony Mfa Mezui (sans club).

Défenseurs : Lloyd Palun (Red Star, France), André Biyogho Poko (Kardemir Karabukspor, Turquie), Aaron Appindangoye (Stade Lavallois, France), Franck Perrin Obambou (Stade Mandji), Bruno Ecuélé Manga (Cardiff City FC, Pays de Galles), Yoann Wachter (CS Sedan Ardennes, France), Johann Serge Obiang (ESTAC Troyes, France), Benjamin Zé Ondo (Mosta FC, Malte).

Milieux de terrain : Junior Serge Martinsson Ngouali (IF Brommapojkarna, Suède), Levy Clément Madinda (Nastic Tarragona, Espagne), Guélor Kanga Kaku (Etoile Rouge de Belgrade, Serbie), Merlin Tandjigora (Meixian Hakka FC, Chine), Didier Ibrahim Ndong (Sunderland AFC, Angleterre), Samson Mbingui (Raja Casablanca, Maroc), Mario René Junior Lemina (Juventus Turin, Italie).

Attaquants : Pierre Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund, Allemagne), Malick Evouna (Tianjin Teda FC, Chine), Denis Athanase Bouanga (Tours FC, France), Serge Kevyn Aboue Angoue (União Leiria, Portugal), Cédric Ondo Biyoghé (CF Mounana).

Liste d'attente : Axel Meyé (Eskisehirspor, Turquie), Johan Lengoualama (Raja Casablanca, Maroc), Donald Nzé (AS Pelican).