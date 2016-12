Burkina Faso: Noel 2016 - Les fidèles chrétiens ont prié pour la paix

Nous confions notre pays à Dieu, nous prions pour la paix », a-t-il indiqué. Rendant grâce à Dieu pour l'année écoulée, le Cardinal Philippe Ouédraogo a exhorté tous les Burkinabè à rechercher la justice, l'amour et la paix pour une vraie réconciliation et pour l'avènement d'un Burkina nouveau.

Dans ce monde en proie à des difficultés diverses, notamment le terrorisme, le Cardinal Philippe Ouédraogo a invité les fidèles à cultiver cet amour en tout temps et en tout lieu. Il a également exhorté les fidèles à renoncer aux convoitises de ce monde en faisant de l'amour, la priorité de leur cœur, socle d'une réconciliation et d'une paix durable dans le monde.

Et pour cette paix, les fidèles chrétiens ont prié et chanté à la Cathédrale de Ouagadougou, en cette veille de la célébration de l'avènement de « l'enfant Jésus ». Dans les différentes homélies, il a été demandé aux fidèles chrétiens de cultiver l'amour et la paix.

