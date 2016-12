Burkina Faso: Reconciliation nationale - Pr Albert Ouédraogo pour le recours à la méthode traditionnelle

Le groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a réaffirmé… Plus »

Par conséquent, ils envisagent trouver un éminent conférencier dans les 12 autres régions du Burkina Faso, pour organiser cette conférence et pouvoir expliquer comment l'on réglait les problèmes et les conflits dans chaque ethnie du pays.

Pour lui, l'on ne peut pas vivre ensemble sans conflit et « la justice n'est pas une finalité, mais un moyen pour atteindre un but ». En outre, Pr Albert Ouédraogo a laissé croire que la Wemba est une figure emblématique particulière que la société moderne n'a pas.

Donc, lorsqu'il jugeait et condamnait certaines personnes à mort, il n'y avait pas de recours. Le seul recours possible était la Wemba qui vient et qui implore la grâce du Roi et le Roi a l'obligation de donner une suite favorable à cette grâce », a-t-il expliqué.

Ce, après avoir exécuté l'hymne national du Burkina Faso, observé une minute de silence en mémoire des 12 soldats tués le 16 décembre 2016 à Nassoumbou et fait une prière en faveur de la paix pour le pays des Hommes intègres. A travers cette conférence, Pr Albert Ouédraogo a démontré comment les valeurs traditionnelles peuvent contribuer à la réconciliation et à l'unité nationales, par la figure de « Wemba ».

Le 22 décembre 2016, au palais de la culture Jean Pierre Guingané à Ouagadougou, le Pr Albert Ouédraogo a animé une conférence publique sur la réconciliation nationale, initiée par la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale (CODER). C'était en présence de personnalités politiques, de chefs coutumiers et de nombreuses personnes venues se ressourcer.

