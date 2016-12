Guinée: Des bébés siamois gunéens séparés avec succès à Paris

Aujourd'hui se referme cet incroyable premier chapitre de la vie de ces deux enfants. Dans quelques semaines ils retrouveront leurs trois frères et sœur au «Kilomètres 36», bourgade de la banlieue de Conakri ou vit toute la famille. «Je suis très contente, ajoute Fatoumata, et soulagée que tout ce soit bien passé».

Malgré sa surprise, la sage-femme qui a procédé à l'accouchement a pourtant réussi l'exploit de les faire sortir par les voies naturelles. Et l'équipe guinéenne a aussi pu éviter de transfuser les enfants, ce qui a réduit les risques et facilité la prise en charge.

L'opération qui avait commencé à 8h ce matin-là (lire notre reportage complet dans nos éditions de lundi, et dès ce soir sur notre site premium) aura duré toute la journée. Hassan est sorti du bloc à 17h30 et son frère, Boubacar, une heure plus tard.

