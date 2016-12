Ile Maurice: Hôtel Le Chaland - Currimjee obtient gain de cause auprès du tribunal de l'environnement

Cela fera bientôt quatre mois que le projet de fusion des entités pour les Petites et moyennes entreprises… Plus »

Le jugement rendu par le tribunal de l'environnement en faveur de l'hôtel Le Chaland. by L'express Maurice on Scribd

Ils contestaient la validité du Building and Land Use Permit accordé en septembre 2015 au groupe Currimjee.

- Grâce à la nouvelle route et au nouveau parking, la plage publique de La Cambuse est désormais plus accessible, sécurisée et éco responsable.

- La plage publique de La Cambuse est et restera entièrement accessible au public, comme c'est le cas depuis toujours et l'hôtel n'y aura aucune infrastructure.

Copyright © 2016 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.