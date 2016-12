Ile Maurice: Conseils des districts de Moka et Flacq - Les nouveaux présidents et vice-présidents en poste

Les conseils des districts de Flacq et Moka ont élu leurs nouveaux présidents et viceprésidents. Présentation de personnes et de leurs projets.

Vikram Hurdoyal, directeur d'Ocean Tropical Fruits, entreprise spécialisée dans l'exportation des fruits, a été à la tête du conseil de district de Flacq de 2012 à 2014. Travailleur social et conseiller de district de Trou-d'Eau-Douce, il a été réélu à la tête de ce conseil.

Âgé de 37 ans, marié et père de famille, sa réélection représente beaucoup pour lui étant donné qu'il aura une nouvelle fois la chance de servir la population et surtout les villages tombant sous la juridiction de ce conseil de district.

À ses côtés, Kritanandsing Mohun, âgé de 43 ans, conseiller du village de Lallmatie et directeur de Crimson Hall, situé à Salazie. Marié et père de famille, cet habitant de Lallmatie est membre du conseil du village depuis 2005 et membre du conseil de district de Flacq depuis deux ans.

Pour Vikram Hurdoyal et Kritanandsing Mohun, ce sera un travail continu car, selon le premier, son prédécesseur, Oumesh Rajkumarsing, a fait un bon travail.

Ainsi, sous son mandat, parmi les priorités se trouvent la finition du projet One Stop Shop situé dans le centre de Flacq, la construction d'un nouveau marché à Bel-Air et la réalisation d'un maximum de projets pour promouvoir les loisirs.

Au conseil de district de Moka, Nandkumar Balloo succède à Renganarden Sooben alors que le viceprésident Vijay Busawon entame un troisième mandat.

Conseiller du village de Quartier-Militaire, âgé de 62 ans et propriétaire d'une pharmacie, Nandkumar Balloo est un travailleur social très apprécié dans la région. Dans le passé, il a été membre du comité central du MSM et président du comité régional du n°8.

Vijay Busawon, âgé de 63 ans, travaille à son compte. Il est membre du conseil du village de St-Pierre depuis plus de dix années.

Pour le président et le vice-président du conseil de district de Moka, un travail d'équipe permettra de concrétiser de gros projets tels que le jardin endémique de Quartier-Militaire et la rénovation complète de trois grands marchés, notamment à St-Pierre, Montagne- et Quartier-Militaire.

Et aussi de poursuivre les travaux Blanche de construction de drains qui ont déjà débuté dans plusieurs endroits.