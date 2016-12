Congo-Brazzaville: Solidarité - La Fondation Congo Assistance distribue des vivres aux démunis

Cette année encore, ce geste de solidarité envers les plus démunis n'a fait que réjouir les bénéficiaires. « Nous remercions la Fondation Congo Assistance pour ce geste qui nous va droit au cœur. Nous souhaitons que ces bonnes actions envers les personnes handicapées et vulnérables puissent être pérennisées », a dit l'un d'eux.

Des dons composés de riz, d'huile, de lait etc, ont été destinés à la Maison d'arrêt de Ouesso, l'Union des associations des personnes handicapées du Congo, la Maison des séniors de Mfilou, l'hospice Paul Kamba, l'orphelinat Béthanie, la Maison des sœurs de la charité et l'Action espoir enfant en détresse.

A la veille des fêtes de Noël et de nouvel An, au total, sept structures ont bénéficié de produits de première nécessité de la part de la Fondation Congo Assistance que dirige l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso.

Copyright © 2016 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.