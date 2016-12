Congo-Brazzaville: Publinfo. Eco-Oil Energie - Une vision, des actes, un avenir prometteur

Entre 2015 et 2016, la société ECO-OIL Energie s'est distinguée comme l'une des meilleures ayant pignon sur rue en République du Congo. En raison, à la fois, des actes qu'elle a posés et de la qualité du travail abattu qui lui valent l'estime et la considération tant au plan national qu'international. A ce jour, elle est aussi la seule société congolaise active dans les secteurs agricole, industriel, économique et social. Bilan biannuel.

ECO-OIL Energie fait sienne l'interpellation du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, selon laquelle : « Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre ». Pour ce faire, elle s'est impliquée dans la relance des plantations du palmier à huile, de l'hévéa, de l'arachide, du cacao et des agrumes. C'est une bonne façon pour cette société de renouer avec le travail de la terre, et donner les gages d'une alternative hors pétrole dans ces moments de diversification de l'économie nationale.

Grâce à la vision, l'altruisme et la perspicacité de son premier responsable, le président directeur général Claude Wilfrid Etoka, ECO-OIL Energie a décidé de transformer les produits issus de ses cultures par l'industrialisation. En deux ans, ont ainsi été installées, dans le Nord et les Sud du pays, respectivement, les usines Sangha Palm et Huilka/les Délices de la vallée du Niari. Ce qui confère au Congo d'être un pays producteur et importateur.

Liant intimement ses activités au bien-être social, ECO-OIL Energie a mis en place un programme novateur, le Programme ECO+ destiné à soutenir les petits entrepreneurs à travers la distribution gratuite de semences agricoles, la société se chargeant ensuite de racheter les produits récoltés. Elle se positionne comme le deuxième employeur derrière l'Etat avec plus de 7000 emplois directs et indirects créés.

S'il fallait une preuve de la bonne tenue d'ECO-OIL Energie, et de la vision de son président directeur général, il n'est que de se référer aux repères qui jalonnent son itinéraire : 16 août 2015, inauguration de l'Usine de Mokeko dans la Sangha, suivie de celle de Huilka à Kayes, le 16 août 2016, ainsi que la reprise de la station fruitière de Loudima dans la Bouenza. Décembre 2015 et Novembre 2016, participation à la 21è conférence mondiale sur le Climat à Paris et à la 22è édition à Marrakech.

Rappelons qu'au mois de mai 2015, en récompense de ses efforts, Monsieur Claude Wilfrid Etoka a remporté, en Côte d'Ivoire, le prix de meilleur bâtisseur de l'économie africaine. Tout récemment, il a été fait commandeur dans l'ordre du mérite centrafricain par les plus hautes autorités de ce pays. Les meilleurs se distinguent toujours, peut-on dire, au regard de la place qu'occupe ECO-OIl Energie dans la sphère économique congolaise et du management de son président directeur général.