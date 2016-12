Niger: Barkhane - « Michi », une opération militaire conjointe transfrontalière

Avec l'appui de la Force Barkhane, les forces armées nigériennes (FAN) et l'armée nationale tchadienne (ANT) ont mené récemment une opération militaire conjointe transfrontalière (OMCT) de part et d'autre de la frontière entre le Niger et le Tchad, a-t-on appris.

L'opération était commandée depuis un poste de commandement tripartite installé à Madama au Niger. L'objectif de celle-ci était le contrôle de la zone transfrontalière de la région Madama-Korizo-Zouar. Grâce aux saisies réalisées, ces opérations constituent un socle pertinent de coopération opérationnelle pour perturber à terme les flux logistiques des groupes armées terroristes dans la région, d'après la haute hiérarchie militaire. La phase de planification de l'opération s'était tenue à N'Djamena au Tchad.

Elle a engagé une compagnie nigérienne et une compagnie tchadienne, ainsi qu'un détachement de liaison et d'assistance opérationnelle (DLAO) de la Force Barkhane, avec l'appui des moyens aériens et de renseignement de la force Barkhane. Au total, ce sont 300 militaires qui ont été mobilisés. Les Eléments nigériens et la force Barkhane ont opéré leur jonction aves les Eléments tchadiens à la frontière dans la région de Zouar. Les trois forces ont ensuite rejoint la région de Wour pour un contrôle de Zone. Au cours de cette phase, le général de corps d'armée, Brahim Seid, chef d'état-major général des armées (Cemga) du Tchad, et le général de division Ahmed Mohamed, chef d'état-major adjoint du Niger ainsi que le général de division Xavier de Woillemont, commandant de la Force Barkhane, étaient présents à Wour pour apprécier l'efficacité du dispositif.

Michi a permis l'interception par l'armée nigérienne de deux pick-up, ainsi que la neutralisation de mines et de munitions découvertes à proximité de la frontière tchadienne. Ce qui a confirmé la « pertinence du mode d'action des OMCT, pensées dans le cadre du G5-Sahel, consistant à mener des opérations de contrôle dynamiques et coordonnées, centrées sur les axes de déplacement des trafiquants et des groupes terroristes dans les zones transfrontalières », indique le poste de commandement tripartite.