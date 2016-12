Afrique Centrale: Lutte contre la crise économique et sécuritaire - L 'Afrique centrale fait bloc à Yaoundé

Le sommet extraordinaire initié par le président Paul Biya a permis aux chefs d'Etat de la sous-région de s'accorder sur une synergie d'action payante.

Le sommet extraordinaire des chefs d'Etat d'Afrique centrale réuni vendredi dernier dans la capitale camerounaise aura tenu toutes ses promesses. En termes de participation d'abord. Répondant positivement à l'invitation du président Paul Biya, ses homologues de la Centrafrique, Faustin Archange Touadera, du Congo, Denis Sassou Nguesso, du Gabon, Ali Bongo Ondimba, de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo et du Tchad, Idriss Deby Itno, ont effectivement participé à une rencontre des plus cruciales pour l'avenir de la sous-région. Une rencontre à laquelle ont également participé des acteurs majeurs comme la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, le ministre français de l'Economie et des Finances, Michel Sapin, le président de la Commission de la CEMAC, Pierre Moussa, le gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale, Lucas Abaga Nchama. En termes de résultats ensuite.

Au cours des travaux du sommet, 21 résolutions ont été adoptées par les chefs d'Etat, série de mesures traduisant leur commune détermination à sortir de la difficile conjoncture économique actuelle. Le sommet de vendredi dernier s'est déroulé dans le cadre du somptueux décor des grands jours déployé au palais de l'Unité. Bruissement impressionnant des jets d'eau rafraîchissant l'atmosphère sur l'esplanade ; profusion de fleurs bordant le tapis rouge déroulé pour l'accueil des illustres hôtes ; ambiance détendue entretenue par les airs de grande musique distillés par la section musique de la Garde présidentielle ; haie d'honneur constituée d'éléments du détachement éponyme sabres au clair... autant d'aspects révélateurs d'un événement voulu à la fois solennel et convivial.

Commencée à 10h30, peu après que les chefs d'Etat et de délégations ont rejoint les personnalités invitées déjà présentes au salon des ambassadeurs du troisième étage du palais de l'Unité, la cérémonie d'ouverture du sommet extraordinaire a été brève : exécution de l'hymne national suivie d'une brève allocution du président de la République et de la traditionnelle photo de famille ; suspension de séance. Les invités, parmi lesquels les représentants des grands corps d'Etat, les membres du gouvernement et ceux du corps diplomatique, s'étant retirés, les chefs d'Etat et de délégation se sont isolés avec les experts jusqu'à 11h30, avant de poursuivre leurs travaux à huis clos jusqu'à 13h35.

La cérémonie de clôture du sommet extraordinaire a été ponctuée par deux articulations : la lecture du communiqué final par le ministre camerounais des Finances, Alamine Ousmane Mey, puis le discours de clôture de l'hôte du sommet, le président Paul Biya. Au total, ce sommet spécial aura permis aux dirigeants de la sous-région, ainsi que l'a révélé le président Paul Biya dans son discours de clôture, « de prendre l'exacte mesure des défis à relever et d'arrêter, de manière concertée, les solutions de nature à franchir [du] cap périlleux » que traverse l'économie de l'Afrique centrale.\r

Quant tout a été achevé, le chef de l'Etat a raccompagné ses invités au perron du palais de l'Unité, échangeant une accolade chaleureuse avec chacun d'eux au moment de prendre congé, d'abord des chefs d'Etat, ensuite des invités spéciaux.\r