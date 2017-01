Cameroun: Autoroute Kribi - Edéa - Les travaux ont repris

Les dépouilles du commandant de la Région militaire interarmées N°4 et des autres soldats… Plus »

Chez les ouvriers de CHEC, c'est également la reprise. Ce, après 14 jours de grève. Chacun est passé à la caisse le 23 décembre pour percevoir une première partie, 75 000 F au titre des arriérés de primes de transport et de logement. Le 29 décembre 2016, ils repartiront pour décaisser 50 000 F chacun. CHEC s'est engagée au cours d'une réunion de crise tenue le 20 décembre dernier à Yaoundé, à régler à chaque employé, selon l'effectif du mois de novembre 2016, une somme forfaitaire de 125 000 F pour les arriérés de primes en question. Il ressort également de cette réunion de Yaoundé que CHEC construira des logements décents et délivrera des bulletins de paie à son personnel. Les travaux de la première phase, longue de 38 km, devraient s'achever en décembre 2017.\r



Les vrombissements des engins ne facilitent pas la communication. D'ailleurs, d'un bout à l'autre du chantier, ingénieurs, ouvriers, manœuvres et tâcherons sont chacun concentré sur son travail. Le site, qui a passé 14 jours sans bruit, a repris vie. A Lendé, un compacteur et des niveleuses sont en action. Toutes les dix minutes, un groupe de techniciens supérieurs de China harbour engeering compagny (CHEC) passe pour s'assurer de la qualité du travail fait. A Mabenanga, où se construit le nouveau pont sur la Lobé, le petit village a renoué avec l'ambiance. Les travaux de l'autoroute Kribi-Edéa ont effectivement repris. Les 21 camions de CHEC retenus par la mairie de Kribi 1er pour non-paiement de la taxe sur le transport des produits de carrières, ont été libérés le 22 décembre dernier.

