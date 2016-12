Cameroun: Noël 2016 - Mgr Jean Mbarga invite à l'union des cœurs

C'est dans son homélie délivrée en la cathédrale Notre-Dame des Victoires dimanche à Yaoundé.\r

Quelle joie pour une famille d'accueillir un nouvel enfant qui plus est celle de la communauté chrétienne lorsqu'un Sauveur est né.

Et les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Yaoundé l'ont montré en la cathédrale Notre-Dame des Victoires en faisant le plein d'œuf dimanche 25 décembre 2016, jour de la fête de la Nativité. Tout un espace a été aménagé pour une crèche décorée à l'africaine. Des feuilles sèches de bananiers, des palmes, l'étoile du berger, des fleurs aux couleurs chatoyantes, le tout illuminé par des guirlandes. Tout ceci en souvenir d'Emmanuel né dans une mangeoire.\r

Au cours de cette célébration eucharistique, Mgr Jean Mbarga, archevêque métropolitain de Yaoundé, célébrant principal a rappelé aux fidèles que le Christ est la clé qui ouvre la porte aux solutions pour ce temps que nous vivons.

Ainsi, dans son homélie tirée des textes liturgiques du jour, le prélat a invité les chrétiens à poser toutes les questions dans les domaines temporels comme dans les domaines spirituels au Seigneur. « En ce jour où nous accueillons le fils de Dieu, posons-lui celles qui s'imposent à nous maintenant : Quel est le bon projet de société pour nous aujourd'hui ? Quel est le projet de Dieu sur nous ? Etc., » a proposé Mgr Jean Mbarga. De temps en temps, avec des chants de joie et d'allégresse, la chorale élevait également des prières.\r

Concernant les projets de société et face à toutes les formes de pauvreté, l'archevêque révèle que l'arme la plus efficace, c'est la communauté, la communion des cœurs. « Dans notre soif légitime de progrès et de bien-être, l'enfant de Bethléem, l'Emmanuel nous rappelle à vivre en paix pour réaliser le projet de développement intégral pour notre pays », a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter : « Au Nord comme au Sud du Cameroun, de l'Est comme à l'Ouest, du Nord-Ouest au Sud-Ouest, francophones et anglophones, notre union et notre paix sont nos forces dans l'effort national de réduction de nos pauvretés, de valorisation de nos droits, de satisfaction de nos doléances et de soutien de notre croissance nationale. Nous ne sommes pas des francophones et des anglophones. Mais, nous devons être des anglophiles et des francophiles ». Pour Mgr Jean Mbarga, la nation est aussi une communauté de communion sur terre. C'est pourquoi suivant la volonté de Dieu, un compatriote est un frère et un ami, mais jamais un ennemi, ni un étranger.\r