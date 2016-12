Ouganda: Noyade d'une équipe de foot, 30 morts

« Les passagers dansaient et certains étaient soûls. Le bateau était surchargé, avec 45 personnes à bord, tous des membres de l'équipe de football et des supporteurs locaux« , a-t-il ajouté.

« L'eau était calme mais le problème est survenu quand, en faisant la fête, l'équipe et ses supporteurs se sont regroupés du même côté du bateau, ce qui l'a fait basculer. Il a chaviré et environ 30 personnes se sont noyées« , a indiqué le commandant de la police locale, John Rutagira.

Une équipe de football du pays et ses supporteurs ont péri dimanche, noyés sur le Lac Albert alors qu'ils faisaient la fête sur une embarcation. On dénombre 9 morts et 21 personnes disparus dans le drame.

