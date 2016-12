Tunisie: Tirs au but - Echange entre la JSK et le CSS

Après des expériences en Chine à Hangzhou Greentown et en Suède à Dalkurd FF, l'ancien attaquant du Club Sportif Sfaxien, Imed Louati, pourrait retrouver le championnat tunisien comme annoncé dans une livraison précédente. Alors que les contacts avec l'Etoile avaient quelque peu achoppé, ils auraient repris de plus belle. L'ex-international olympique pourrait passer à Sousse dans quelques jours.

Al Ittihad aura à disputer le derby de Jeddah aujourd'hui face à Al Ahly en Coupe du Prince avant un match amical international face à l'Atlético de Madrid. Ahmed Akaïchi rejoindra ses coéquipiers de la sélection nationale à leur retour d'Espagne et devrait être présent lors des deux dernières rencontres amicales de la Tunisie face à l'Ouganda et à l'Egypte.

La proposition clubiste pour s'attacher les services de l'attaquant de la Stayda, Ahmed Hosni, était de 300.000 dinars. Or, le Stade Gabésien demande 400.000 dinars et le prêt de l'avant Seif Jaziri. Attendons voir.

L'ESS a finalement décidé de ne pas engager les deux jeunes Nigérians Obaje et Egbuchulam. Godwin Obaje et Chisom Egbuchulam avaient été engagés au cours des dernières semaines. Si, dans ce dossier, Godwin Obaje avait bien signé un contrat de quatre ans, la formation de Chisom Egbuchulam s'était vite désistée. L'Etoile Sportive du Sahel n'a rien indiqué sur les raisons de cette volte-face.

