Tunisie: Sécurité aérienne - La prévention avant tout

La stratégie tunisienne dans le domaine de la sécurité aérienne accorde une grande importance à l'aspect

préventif pour éviter toute mauvaise surprise lorsque l'avion est en ligne de vol.

La Fédération tunisienne des pilotes de ligne (Ftpl) et l'Association tunisienne des contrôleurs de la circulation aérienne (Atcca) ont organisé, mercredi 21 décembre, à Tunis un séminaire sur la sécurité aérienne portant sur le thème : «Together for safe skies» (ensemble pour un ciel sécurisé).

De nos jours, la sécurité aérienne est placée comme une priorité par toutes les compagnies aériennes qui ont mobilisé les moyens les plus sophistiqués et le personnel le plus compétent afin d'atteindre les objectifs de la sécurité et offrir les meilleures prestations aux passagers qui sont rassurés lors de leurs déplacements par voie aérienne.

Cette manifestation s'est déroulée en présence de M. Khaled Chelly, PDG de l'Office de l'aviation civile et des aéroports (Oaca), et de plusieurs pilotes et contrôleurs aériens ainsi que des représentants des deux associations précitées.

Les intervenants ont évoqué les moyens humains et matériels nécessaires mis en place pour assurer à l'aviation civile tunisienne le maintien du plus haut niveau de sécurité. En outre, des outils de collaboration étroite et complémentaire sont déployés en vue de renforcer cette sécurité en s'inspirant des expériences mondiales réussies. Cet événement, premier du genre en Tunisie, reflète l'importance de la concertation entre les deux métiers, à savoir les pilotes de ligne et les contrôleurs de la circulation aérienne.

Commissions de travail pour la sécurité

La Ftpl et l'Atcca ont annoncé la création de commissions de travail qui relèveraient les anomalies et proposeraient la mise en place de procédures visant à garantir la sécurité pour tous les avions évoluant dans les espaces aériens et aéroports tunisiens, et ce, dans un cadre réglementaire national et international. Jusqu'ici, heureusement, les compagnies aériennes tunisiennes n'ont pas enregistré de graves incidents, ce qui a renforcé la confiance des passagers aussi bien tunisiens qu'étrangers qui préfèrent recourir à ces compagnies pour se déplacer vers les différentes destinations mondiales.

La stratégie tunisienne dans le domaine de la sécurité aérienne accorde une grande importance à l'aspect préventif pour éviter toute mauvaise surprise lorsque l'avion est en ligne de vol. Ainsi, la maintenance et l'entretien préventifs se font d'une façon périodique dans des ateliers bien équipés en matériel de sondage et de réparation et disposant des ressources humaines les plus compétentes formées dans les grandes écoles et accumulant une longue expérience dans ce domaine.

L'importance de ce séminaire se traduit par la qualité des interventions et la présence des représentants des compagnies et des institutions aéronautiques tunisiennes telles que l'Oaca, Tunisair et autres. Tous les responsables sont unanimes pour souligner l'importance de la sécurité qui doit rester l'une des priorités dans l'aviation civile en allouant l'investissement nécessaire pour que nos compagnies aériennes préservent leur image de marque, assurent leur rayonnement à large échelle et attirent davantage des clients qui cherchent, avant tout, à bénéficier du confort, de la sécurité et de la rapidité.

Les pilotes de ligne et les contrôleurs aériens tunisiens sont déterminés, eux aussi, à contribuer au développement du transport aérien en Tunisie et mettre tout en œuvre afin de garantir au mieux la sécurité, et ce, grâce à l'expertise de la représentation internationale de la Fédération internationale des pilotes de ligne (Ifalpa) et la Fédération internationale des contrôleurs aériens (Ifatca).

Ces deux structures disposent de plusieurs données et de bonnes pratiques qui peuvent être utilisées par les compagnies aériennes tunisiennes en vue de renforcer la sécurité.

L'adaptation de la stratégie nationale, en s'inspirant des expériences réussies capitalisées dans plusieurs pays du monde, peut avoir des effets bénéfiques sur l'aviation civile tunisienne. De nos jours, les technologies de protection des passagers sont évoluées et doivent être intégrées dans toutes les compagnies pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.