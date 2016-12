Tunisie: Secteur de la franchise - Un puissant levier pour la création d'entreprises

Le développement de la franchise reste assez faible. Actuellement, une vingtaine d'autorisations ont été accordées pour des contrats de franchise et 31 demandes ont été déposées, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce

La franchise est un concept qui est en train de se développer à travers le monde. Ce concept repose sur le transfert d'une marque, d'un savoir-faire et sur l'assistance permanente du franchiseur au franchisé, connu plus particulièrement dans le secteur commercial. Il constitue, selon certains, une alternative fiable à la création d'entreprises classiques et aussi à la création d'emploi.

On estime que la franchise a généré un chiffre d'affaires de 3,96 trillions de dollars dans le monde, selon le cabinet d'étude Global Industry Analyst. En Europe, il existe plus de 10 mille franchises avec 600 milliards d'euros de chiffres d'affaires. En France, 1.300 entreprises franchisées ont été créées, générant 342 mille emplois directs. Aux Etats-Unis, plus de 780 mille établissements sont opérationnels dans le secteur, avec 890 milliards de dollars de chiffres d'affaires sous enseigne, soit 5% du PIB.

En Tunisie, le développement de la franchise reste assez faible. Actuellement, une vingtaine d'autorisations ont été accordées pour des contrats de franchise et 31 demandes ont été déposées, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Avantages

Le cadre juridique de la franchise en Tunisie a été défini depuis 2009 dans la loi n°69 relative au commerce de distribution et par d'autres décrets et arrêtés définissant les obligations pour les contrats de franchise, les modalités des autorisations et les procédures d'application.

La franchise, en tant que modèle de création d'entreprises, offre plusieurs avantages pour le franchisé qui bénéficie d'un accompagnement et d'un suivi permanents du franchiseur. Ce qui fait de ce modèle économique un outil de développement de l'entrepreneuriat. Il permet la création d'emploi et la création de valeur ajoutée, par le transfert du savoir-faire.

Il s'agit aussi d'un moyen pour moderniser le commerce, pour développer et professionnaliser plusieurs métiers et pour ouvrir de nouveaux marchés. Il joue également un rôle dans la dynamisation des régions puisqu'il permet d'étendre certaines activités vers les zones intérieures et de faire bénéficier les citoyens de nouveaux services commerciaux de proximité.

La franchise a l'avantage de développer la concurrence au niveau local et de diversifier l'offre tout en répondant aux demandes du consommateur. Reste que le franchisé reste toujours assujetti aux exigences du franchiseur tel que défini dans le contrat de franchise, ce qui limite sa marge de manœuvre concernant le développement de son entreprise.