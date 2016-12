Afrique: Akon dit avoir mobilisé un milliard de dollars pour le continent

Il y a trois ans, Ebola faisait son premier mort en Guinée. Près de 11 000 autres ont suivi, et la… Plus »

"J'ai commencé à me sentir coupable d'étaler ma richesse devant des gens qui souffrent. J'ai visité des villages en portant des boucles d'oreilles ou des montres à 50 000 dollars alors que des gens souffraient devant moi, j'ai fini par me dire que tout cela était inutile", a-t-il poursuivi.

"Ça n'a pas été facile à mettre en place, mais on a réussi à récolter le premier milliard. On a de grands projets pour l'Afrique. Les gens ont besoin d'électricité, d'eau courante et d'infrastructures de base", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par l'Agence Ecofin.

