Sénégal: Matériel de voirie et TP - La saisie et la vente aux enchères sont régulières (douane)

"Nos camions qui sont en partance en Guinée Bissau et qui sont en transit à Ziguinchor sont arrêtés par les responsables de la mairie. C'est une mesure de représailles dangereuse en ce sens qu'elle viole une règlementation communautaire sur la libre circulation des personnes et des biens", a regretté M. Ndiaye, avant de marteler : "Force restera à la loi".

Devant des journalistes, il a rappelé qu'un "avis de vente avait été porté à la connaissance du public à travers des spots radio et des insertions dans des journaux, des jours avant la mise en vente aux enchères opérée en toute transparence et en pleine concurrence".

"Le matériel en question n'appartient pas à la Mairie de Ziguinchor. Il appartient à un certain Thomas Diandy basé en Espagne et à une association villageoise d'Affignam (département de Bignona). Nous avons respecté toutes les formalités douanières avant qu'il n'ait fait l'objet d'une vente aux enchères régulière", a expliqué colonel Papa Ndiaye.

Il a indiqué qu'il "est composé de camionnettes, de pelles mécaniques, de tracteurs, de générateurs, de scies mécaniques, de pistolets démonteurs, de groupes électrogènes et tant d'autres matériels qui ont été saisis et mis en vente par le bureau de la douane de Ziguinchor".

Ziguinchor — La saisie et la vente aux enchères du matériel de voirie et de travaux publics dont la Mairie de Ziguinchor réclame la propriété, ont été faites dans le respect de "toutes les formalités douanières" et des "règles de transparence et de pleine concurrence", a précisé mardi le directeur régional sud de la Douane, le colonel Papa Ndiaye.

