Sénégal: Des initiatives pour des IPM dans toutes les entreprises de plus de 300 employés

L'enquête présente également des résultats sur la prise en charge des conjoints, avec plus de 52 mille cas, ou encore sur la couverture des enfants de 5 à 25 ans, pour un total de plus 90 mille bénéficiaires.

Selon l'enquête, plus de 300 mille adultes et environ 52 mille enfants de moins de 5 ans bénéficient actuellement de la couverture maladie obligatoire.

"Avec l'installation, le développement des activités de l'Institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire (ICAMO), des nouvelles initiatives sont mises en œuvres pour que toutes les entreprises de plus 300 employés aient leur propre IPM et que toutes les entreprises de moins de 300 employés aient des inter IPM", a-t-il dit.

Dakar — Des initiatives sont mises en œuvre pour que toutes les entreprises de plus de 300 employés aient leurs propres institutions de prévoyance maladie (IPM), a indiqué mardi à Dakar le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, Mansour Sy.

