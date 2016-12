Sénégal: Lancement officiel du Festival "Thiaroye 44", mercredi

Dakar — La 4ème édition du Festival Festival "Thiaroye 44" sera officiellement lancée mercredi au centre Jacques Chirac de Pikine, à partir de 9 heures, selon un communiqué parvenu à l'APS.

Cette manifestation culturelle est organisée par le Groupe Thiaroye 44, en partenariat avec la commune de Thiaroye Gare, du 1er décembre 2016 au 17 février 2017.

Cette quatrième édition est axée autour du thème : "Les Grandes Leçons de Thiaroye 44 : Repères et Intérêts pour la Jeunesse".

"Par devoir de mémoire, il s'agira, pour la population de Thiaroye, voire le peuple sénégalais et africain dans son ensemble, de commémorer, à travers sa jeunesse, les évènements qui se sont déroulés dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944 [... ]", précise le communiqué.

Il ajoute que cette 4e édition "permettra de mettre en place un cadre de réflexion afin d'éclairer la voie à cette jeunesse".

Le Festival sera également "l'occasion de combiner toutes les actions et l'ensemble des efforts orientés dans cette perspective, et de réunir autour de l' événement les nations, et les communautés déjà liées à Thiaroye par le destin et l'histoire des tirailleurs, à travers des échanges culturels et historiques, pour la restitution de l'histoire dans son intégralité et pour une meilleure connaissance de cette phase de l'histoire"

De nombreuses activités sociales, culturelles, sportives et éducatives sont au programme. Il s'agit d'une table ronde, d'une exposition, des projections de films, des récits et témoignages, des prestations théâtrales et musicales des différentes communautés sénégalaises et africaines.

Un carnaval des femmes de Thiaroye est aussi prévu le 15 février 2017.

Déjà, une randonnée pédestre et un concert de rap ont été organisés, respectivement, les 4 et 11 décembre 2016.

Thiaroye a été, en 1944, le théâtre du massacre de soldats africains démobilisés par des troupes de l'armée française. Les Africains réclamaient leurs primes de démobilisation et arriérés de solde.

Selon les organisateurs du festival, "même si quelques initiatives ont déjà été plus ou moins tentées dans ce domaine, la commémoration des événements de Thiaroye 44 reste néanmoins insuffisante, car peu d'événements ont été consacrés à ce sujet, aussi bien en France qu'au Sénégal".

Ainsi, c'est "pour contribuer à la vulgarisation de ce fait historique de 1944 et dans le but de le garder vivace dans toutes les mémoires", que le +Groupe Thiaroye 44+ a créé depuis 2007 un festival dont le slogan est "Pour la Mémoire, Contre l'oubli, Pour l'Avenir".