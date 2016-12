Algérie: Projet de loi des Douanes - Appel à la protection des agents douaniers contre les pressions

Alger — Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont affirmé, lundi à Alger, la nécessité de protéger les agents douaniers contre le chantage et les pressions lors de l'accomplissement de leurs missions, à travers l'amélioration de leurs conditions de travail et la garantie d'une formation en communication, favorisant une application effective de la loi.

Intervenant lors d'une séance plénière consacrée au débat sur le projet de loi modifiant et complétant la loi 79-07 portant code des Douanes, les députés ont plaidé pour l'amélioration des conditions de travail des agents douaniers de manière à les protéger contre toute forme de chantage ou de pressions entravant l'accomplissement de leurs missions.

Les députés ont insisté sur l'importance d'améliorer les salaires des agents douaniers, de valoriser les compétences et la réviser l'échelle des promotions, en sus de garantir les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

La séance plénière qui a été présidée par Mohamed Larbi Ould Khelifa, président de l'APN, s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Hadji Babaammi, du ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la Modernisation des Systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Ghania Eddalia et du directeur général des Douanes, Kaddour Bentahar.

La présente loi vient compléter les lois de Finances et de normalisation et le code du Commerce, a estimé la députée du Rassemblement national démocratique (RND), Nawal Leila Belkhodja, soulignant que l'amélioration de la performance des agents douaniers était susceptible d'accélérer le rythme de la lutte contre les différentes formes de corruption et de blanchiment d'argent.

Mme Kheira Bounaaja du parti du Front de libération nationale (FLN) est revenu, quant à elle, sur l'impératif de revoir la répartition des missions au sein de l'administration des Douanes, déplorant "la marginalisation" de certains cadres qualifiés et "les faibles salaires des agents douaniers".

Pour sa part le député du parti des travailleurs (PT), Ismail Kouadria a estimé que la lutte contre la corruption dans le secteur douanier reste insuffisante du nomment que certains agents reçoivent des avantages et des récompenses frauduleuses, proposant l'introduction du métier de douanier parmi les métiers pénibles, la mise en place d'une grille de promotions, la révision du SMIG, la garantie du logement et le renforcement de la numérisation afin de réduire les interventions humaines aux opérations de contrôle.

Le député de l'Alliance Algérie verte, Mohamed Al Akhdar Saidi a indiqué que la problématique qui se pose au secteur des Douanes, ne réside pas aux lois mais à la réunion des conditions adéquates pour leur application, soulignant dans ce contexte le manque de la formation et l'absence des mécanismes de protection du douanier des chantages et des pressions.

Dans ce cadre le même député a appelé à la mise en place d'une base de statistiques et de données actualisées sur le secteur des Douanes, à la disposition des parties concernées, la réduction au minimum du champ douanier à travers les wilayas frontalières, la révision de la taxe de passage pour les familles qui ont des liens de parenté avec des familles résidants à proximité des frontières dans le pays voisin.

De son côté la députée Fatima Mahious du parti FLN a insisté sur une bonne prise des voyageurs lors des opérations de déclaration de leurs marchandises ou leurs passages.

Pour sa part la députée Messaouda Hadj Keddour du même parti a estimé que le secteur a besoin de moyens matériels, notamment pour les agents travaillant au niveau des frontières à l'instar des vêtements d'hiver et les moyens de transport adéquats pour leur éviter de céder aux chantages.

L'APN poursuivra ses travaux mardi matin en séances plénières consacrées à l'examen du projet de code des Douanes, tandis que le ministre des Finances, Hadji Babaammi répondra dans l'après midi aux préoccupations des députés.