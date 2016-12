Algérie: Pêche de thon rouge - Le quota du pays révisé en nette hausse pour 2017

Alors que les décisions au sein de la CICTA (47 pays et l'Union européenne) se prennent par consensus, une demande de vote a été introduite en faveur de l'Algérie par un pays membre qui a été avalisée: La demande algérienne pour obtenir une autre augmentation du quota a alors obtenu 13 voix favorables, contre huit (8) abstentions et deux (2) voix contre.

Après de laborieuses négociations de la délégation algérienne lors de la réunion de la CICTA, tenue en novembre dernier à Vilamoura (Portugal), cette organisation mondiale a donné son aval pour augmenter de 500 tonnes le quota initialement fixé pour l'Algérie sur 2017, qui était de 546 tonnes et passant ainsi à 1.046 tonnes, explique le coordonnateur général chargé de la pêche et de l'aquaculture au ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Tahar Hammouche.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.