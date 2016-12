Algérie: Artisanat - Une stratégie nationale pour la création de 2,5 millions d'emplois à l'horizon 2030

Alger — Le secteur de l'artisanat a mis en place une stratégie à long terme visant le développement du secteur et l'optimisation de sa contribution au PIB, ainsi que la création de 2,5 millions d'emplois à l'horizon 2030, indique un responsable du secteur.

Le directeur général de l'artisanat et des métiers au ministère délégué chargé de l'artisanat, Said Ali Sbaa a indiqué à l'APS que cette stratégie permettra la création en 2025 de 1,546 millions d'emplois avec un PIB de 534 milliards de dinars et 2,5 millions d'emplois en 2030 avec un PIB de 860 milliards de dinars.

Il a rappelé que les postes d'emplois dans ce secteur sont en hausse et devront atteindre 960.000 postes en 2020 contre 867.000 en 2016. Le PIB du secteur en 2020 atteindra 334 milliards de dinars contre 240 milliards à la fin 2015.

Estimé actuellement à près de 300.000, les activités artisanales passeront en 2020 à 330.000 activités et devront atteindre 515.000 activités en 2025 et 830.000 en 2030.

La stratégie nationale de l'artisanat et des métiers (2015-2030) vise essentiellement à "relancer et à promouvoir le secteur en vue de préserver ce patrimoine historique et culturel national".

Le responsable a cité entre autres objectifs de cette stratégie "la contribution du secteur de l'artisanat à la garantie des revenus, la lutte contre la pauvreté, la stabilisation de la population dans leurs régions et l'appui aux performances des jeunes à travers la formation et l'apprentissage".

Elle vise également à amener le secteur de l'artisanat à "contribuer à la création d'emplois et de richesse, répondre aux besoins essentiels de l'économie et de la société et promouvoir les exportations hors hydrocarbures", a ajouté l'interlocuteur.

M. Sbaa a affirmé, en outre, que le secteur accompagnait actuellement les "artisans dans le domaine de la formation pour améliorer la qualité des produits selon les normes internationales afin d'accéder aux marchés régionaux et internationaux".

Pour ce faire, un programme national de développement de l'artisanat à l'horizon 2030 a été également tracé. Il porte sur trois axes fondamentaux visant à "intensifier le tissu artisanal, développer l'esprit d'entreprenariat et de marketing, promouvoir la production, améliorer la qualité et préserver les métiers en voie de disparition".

M. Sbaa a souligné à ce propos la nécessité d'"appuyer la formation pour développer les capacités et le savoir-faire des artisans, améliorer la qualité du produit artisanal et préserver certains métiers en voie de disparition".

Dans ce cadre, 13 600 artisans ont bénéficié d'une formation en gestion dont 4300 femmes, 16 400 autres d'une formation technique dont 6 800 femmes et 630 autres d'une formation en design dont 420 femmes.

Concernant la formation dans les métiers en voie de disparition, 79 artisans ont été formés dans 13 spécialités à travers 11 wilayas du pays.

M. Sbaa a évoqué le partenariat avec certains pays pour profiter de leur expérience en matière de formation artisanale, citant la coopération algéro-brésilienne en matière de sculpture sur les pierres précieuses et avec l'Italie dans le domaine de la sculpture sur marbre.

Il a souligné en outre l'importance de la promotion et de la commercialisation en organisant des salons régionaux et nationaux et en participant aux salons internationaux.

Le Directeur général de l'artisanat et des métiers a évoqué également les mesures prises pour la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de l'artisanat.