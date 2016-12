Algérie: 60.000 nouveaux enseignants en formation durant les vacances scolaires d'hiver

La ministre a mis l'accent sur la nécessité de "respecter l'élève en tant qu'être humain ayant besoin d'être très confiant pour pouvoir parachever son parcours scolaire", estimant à ce propos que " la relation tendue entre l'enseignant et l'élève est l'une des raisons menant à la violence et à la déperdition scolaire".

"Les enseignants lauréats du dernier concours de recrutement suivent, depuis le 24 décembre et jusqu'au 31 décembre, une formation dans leurs domaines de spécialité, en psychologie et sur les concepts de base contenus dans les programmes de deuxième génération", a précisé Mme Benghebrit lors d'une visite d'inspection au centre de formation pédagogique préparatoire des enseignants du moyen et du secondaire (lycée colonel Amirouche) à Staouéli (Alger-ouest).

