Algérie: Naissance d'une sélection de Judo pour sourds

"Convoquer ces quatre athlètes veut dire annoncer aux autres clubs qu'une sélection nationale est en train de se construire et leurs judokas doivent donc être prêts quand on les convoquera après les avoir vus à l'œuvre bien sûr. Les conditions actuelles nous ont obligés à procéder de la sorte", a souligné Ouidir, tout en souhaitant pouvoir toucher les différentes régions du pays lors des futurs regroupements.

Pour ce faire, un premier regroupement de présélection aura lieu du 27 au 30 décembre au Centre de regroupement et de préparation des équipes nationales de Souidania (Alger) qui sera encadré par le nouveau sélectionneur, Ouidir Mohand Oulhadj, auteur de plusieurs consécrations paralympiques et mondiales avec le judo handisport.

