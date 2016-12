Algérie: 11es Journées scientifiques et techniques de Sonatrach en 2017 à Oran

Oran — La 11ème édition des Journées scientifiques et techniques de Sonatrach (JST 11) auront lieu à Oran, du 19 au 22 novembre 2017, a annoncé le Groupe pétrolier national sur son site web.

Placée sous le thème central : "Innovation et partenariat, dans un contexte mondial de transition énergétique", cette nouvelle édition des JST "s'inscrit dans un contexte particulier" et "constitue une opportunité pour se projeter qualitativement dans le futur, à la lumière des mutations géostratégiques en cours et des progrès technologiques fulgurants", souligne le P-DG de Sonatrach Amine Mazouzi, dans une lettre d'annonce, publiée sur le même site.

Ces rencontres scientifiques et techniques, lancées en 1994, se veulent un espace d'échange et de débat autour des thèmes qui marquent les grandes tendances du secteur allant des techniques et technologies des métiers de l'industrie des hydrocarbures aux modes de management modernes.

"Notre volonté et ambition est d'inscrire ces JST, résolument, dans l'innovation, la capitalisation et l'échange autour des meilleures pratiques, les nôtres ainsi que celles de nos partenaires", ajoute encore M. Mazouzi.

Le personnel de Sonatrach, les acteurs nationaux et internationaux du secteur de l'énergie et de la communauté universitaire sont appelés à une participation active aux "JST11" pour en faire un grand évènement profitable pour le secteur, a-t-on ajouté de même source.