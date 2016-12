Gambie: Kaolack / Moustapha Fall «che» sur la crise gambienne - «La CEDEAO n'a pas été pertinente pour convaincre Jammeh»

Sa réussite requiert tout un professionnalisme du commando qui sera opérationnel sur le terrain. Surtout que ce commando sache qu'il a affaire avec une seule cible qui est Jammeh. Et l'exfiltrer sain et sauf comme Manuel Noréga au Panama ou l'exfiltrer mort comme Ben Laden au Pakistan », a aussi rapporté le « Che » de l'Apl.

Selon lui, l'intervention militaire qui constitue la seconde alternative pour faire partir le président Jammeh du pouvoir, avec moins de dégâts collatéraux et moins de pertes en vies humaines, est une option plus complexe, plus compliquée et plus dangereuse que la première.

Malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit. Les négociateurs de la Cedeao n'étaient ni de fins manœuvriers ni d'habiles tacticiens. La suite est connue, la négociation a échoué. Et comme l'a dit l'autre, une négociation qui échoue est pire qu'une négociation qui n'a jamais eu lieu », a indiqué Moustapha Fall qui soutient toutefois « qu'il n'est pas dit qu'une seconde négociation est exclue. Au cas échéant, les négociateurs nouvellement désignés ou maintenus doivent se munir des qualités et des capacités déjà décrites ».

