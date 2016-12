Sénégal: Incendie à Mbebeuss - L'indemnisation des victimes suspendue au rapport d'enquête de la police

Le ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, Abdoulaye Diouf Sarr s'est rendu hier, lundi 26 décembre sur la plateforme de la décharge Mbeubeuss pour une «visite d'information et de solidarité aux victimes et à tous les acteurs de cette plateforme de Mbeubeuss».

S'adressant aux responsables de l'Association des Récupérateurs et recycleurs de la décharge, le ministre Diouf Sarr a indiqué, au sujet de l'indemnisation des victimes, que l'État s'y prononcera une fois après la disponibilité du rapport d'enquête ouverte par la police.

Les sinistrés et les familles des victimes de l'incendie qui a ravagé une partie de la décharge de Mbeubeuss, le jeudi 22 décembre dernier, devront prendre leur mal en patience pour savoir si l'État va les indemniser ou pas. Cinq jours après ce drame qui a, officiellement, fait deux morts et deux blessés graves, les autorités publiques n'ont toujours pas pris une décision par rapport aux victimes de ce drame.

L'annonce est du ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, Abdoulaye Diouf Sarr hier, lundi 26 décembre, lors d'une «visite d'information et de solidarité aux victimes et à tous les acteurs de cette plateforme de Mbeubeuss».

Accueilli à l'entrée de la décharge par une foule de recycleurs avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : «Protégeons l'environnement», «Plus de considérations pour les récupérateurs», «Non à la délocalisation de Mbeubeuss», «Nous réclamons une couverture maladie», le ministre Diouf Sarr, qui répondait à une interpellation sur l'indemnisation des victimes de l'incendie, a invité les acteurs à faire preuve de patience, le temps pour la police de livrer son rapport d'enquête sur cet incendie.

«Attendons les résultats de l'enquête policière. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons nous prononcer sur cette question. Donc, laissons la police continuer son travail, les services compétents boucler leurs dossiers», a répondu ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire qui était absent du territoire national le jour où s'est déclaré cet incendie mortel à Mbeubeuss.

Par ailleurs, Abdoulaye Diouf Sarr qui était accompagné d'une forte délégation a toutefois tenu à rassurer les recycleurs et autres acteurs s'activant au niveau de cette charge sur leur devenir sur cette plateforme dont la fermeture a été annoncée à plusieurs reprises sans que cela ne soit effectif. «Le chef de l'État a donné les instructions fermes pour que la question de Mbeubeuss soit traitée avec diligence, mais de manière durable.

Mbeubeuss est une plaie très ancienne. Donc, pour la soigner, il faut absolument un travail très sérieux. L'étude de faisabilité de ce traitement en termes de réhabilitation, requalification, sera déposée en juin 2017. Et un travail très sérieux sera engagé pour que Mbeubeuss intègre la filière de gestion des déchets de la région de Dakar», a indiqué le ministre de la Gouvernance locale, tout en informant l'intégration des 1500 acteurs qui travaillent sur cette plateforme dans la nouvelle filière. Elle commencera par la collecte au niveau des domiciles jusqu'à la valorisation, en tenant compte des préoccupations sur le site.

Prenant la parole au nom de ses camarades de l'Association des Récupérateurs et recycleurs de la décharge de Mbeubeuss, Malick Diallo, président de ladite association s'est félicité de cette annonce du ministre.

«C'est vrai que Mbeubeuss est une bombe écologique. C'est aussi une source économique que nous devons préserver parce qu'il y a plus de 1000 personnes qui travaillent autour de ce site», a-t-il souligné. Présent également lors de cette rencontre, Momar Talla Gadiaga, maire de Malicka a exprimé son souhait de voir une solution rapide trouvée à cette question de la décharge de Mbeubeuss dont les flammes du dernier incendie ont créé des dégâts importants. «Les feux qui se déclarent sur la décharge sont spontanés et les fumées qu'ils génèrent, contiennent du gaz méthane, et d'autres types de gaz qui, par réactions chimiques, peuvent finir par s'enflammer».