Sénégal: AG et éléction du président du bureau des amateurs de lutte - Doudou Diagne «Diecko» fait un retour en force

On envisage d'organiser par exemple une journée des amateurs. Et lors du gala, chaque amateur qui évolue dans un domaine donné peut présenter ses produits », promettait-il dans les colonnes du quotidien Lamb avant d'ajouter : « En collaboration avec le Cng de lutte, nous allons veiller au non-encombrement de l'enceinte pour que les amateurs puissent avoir une meilleure visibilité. Nous ferons en sorte qu'il y ait une meilleure entente avec toutes les composantes de la lutte.»

«Je rends grâce à Dieu de m'avoir accordé cette place tant convoitée. Je dis merci à ceux qui m'ont fait confiance. Le plus dur reste à venir. Il s'agit de travailler et essayer de répondre aux besoins pressant des amateurs de lutte. Cela commencera déjà par les toilettes que nous avons commencé à construire dans les stades qui accueillent les combats de lutte », a-t-il contre déclaré après son élection.

Doudou Diagne a repris les commandes du bureau de l'Association des amateurs de lutte à l'issue de l'assemblée générale qui s'est tenue samedi dernier à la salle de l'Auditorium du stade Iba Mar Diop. Il a effectué un retour en force puisqu'il a recueilli 25 voix sur 31 laissant que 6 voix à son seul rival et vice-président sortant, Amadou Mbaye. Un plébiscite pour cet homme qui a déjà dirigé pendant dix ans et assuré pendant quelques mois l'intérim de ce poste laissé vacant après le départ Cheikh Sarr.

