Sénégal: Keur Madiabel - A un an de la date échue de la couverture maladie universelle (cmu) - L'état enregistre près de 50 % d'acquis

Toutefois, la pertinence de cette visite dans cette collectivité rurale s'inscrit dans le besoin de porter le message auprès des populations. Autrement dit, leur montrer ce qu'est la Couverture maladie universelle (Cmu), ce qu'est une mutuelle de santé, son importance dans le système de prise en charge, et comment faire pour adhérer aux mutuelles. Selon le maire de Keur Madiabel, Alioune Kébé, cette démarche est une manière de mieux rapprocher le programme de la Cmu aux populations des secteurs décentralisés et répondre positivement à une politique qui est l'expression d'un consensus national.

Car, de manière générale, ces facteurs ont toujours constitué les raisons de la faiblesse du taux de pénétration dans les mutuelles de santé. Il faut cependant souligner que la délégation nationale de l'Agence de Couverture maladie universelle a effectué ce déplacement à Keur Madiabel sur invitation de la délégation départementale des jeunesses de l'Alliance des forces de progrès (Afp). Un privilège que les jeunes progressistes se sont offert pour disposer de plus d'informations sur les différentes formes de politiques déroulées par le gouvernement du Sénégal sur le territoire national et ailleurs.

Le directeur de l'Agence pour ce fait a aussi annoncé le déroulement prochain d'un second plan d'intervention visant à mettre en œuvre la Couverture maladie universelle (Cmu) « Elèves », l'enrôlement du secteur informel dans le programme et sur demande des religieux du pays, celui des daraas et autres écoles coraniques. Mais le plus important, selon Aboubacar Mbengue, est de dérouler une grande communication sur les différentes collectivités du pays comme c'était le cas samedi à Keur Madiabel, pour combattre le déficit en sensibilisation et information.

