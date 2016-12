Sénégal: Sédhiou / célébration de Noël à la paroisse Saint Jean l'évangeliste - De la nativité de Jésus à l'éxaltation de l'amour du prochain

La messe solennelle a été dite le samedi 24 décembre, à la paroisse saint Jean l'évangéliste de Sédhiou, veille de Noël. Les fidèles chrétiens ont formulé des prières pour le pardon, la solidarité et la paix surtout en Gambie voisine. Le curé a épluché le sens de la nativité de Jésus avant de prôner l'amour du prochain comme support à la tranquillité du monde.

La communauté chrétienne de Sédhiou a célébré, ce samedi, la messe de veille de Noël qui consacre la naissance du christ. Cette fête marque le symbole de la vie et de l'innocence retracé par l'histoire de cet enfant né de façon humble et dans une étable.

« C'est une messe solennelle célébrée chaque année dans toutes les églises du monde pour marquer la naissance de notre seigneur Jésus Christ. C'est un moment fort car c'est Dieu qui se fait homme pour venir habiter parmi les hommes afin de pouvoir sauver l'humanité », a déclaré l'Abbé Bernard Demba Boiro, le curé de la paroisse saint Jean l'évangéliste de Sédhiou qui est revenu sur le sens de cette célébration.

Les fidèles chrétiens ont prié pour la paix et le développement de la région, du Sénégal tout entier et une transition pacifique du pouvoir en Gambie. Abbé Bernard Demba Boiro de la paroisse de Sédhiou dira : « bien sûr qu'on doit parler de la paix, la paix dans les cœurs, la paix dans nos foyers et partout au Sénégal et dans la sous-région. Donc la paix en Gambie nous préoccupe. Nous invitons les différents acteurs à entendre raison pour éviter des dérives. Dieu est amoureux des hommes, c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus pour faire briller l'amour ».

L'adjoint au gouverneur en charge des affaires administratives qui y a conduit une importante délégation officielle a salué la ferveur en partage au sein de la communauté chrétienne et la qualité de l'homélie consacrée à la solidarité et à la paix.

Bref, c'est un savant dosage qui semble bien être établi entre le spirituel et le temporel, selon Amadou Diop. « C'est un moment important car il consacre la rencontre de deux pouvoirs à savoir le spirituel et le temporel ; ce qui est une consécration de notre démocratie, une longue tradition historique par rapport au contexte marqué par les actes de violence, l'intolérance et l'exploitation de l'homme par l'homme ». A la fin de la messe solennelle, un banquet a été offert aux fidèles et à la délégation officielle en signe de partage et de service à son prochain.