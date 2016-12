Sénégal: Litige foncier opposant la société sénégindia aux populations de Diokoul Diawrigne - La LD éxige la libération immédiate et sans condition des habitants arrêtés

L'arrestation du secrétaire général de la fédération Ld (Ligue démocratique) de Kébémer par le commandant de la gendarmerie de ladite localité dans le cadre du litige foncier opposant la société SENEGINDIA au collectif des populations de la commune de Diokoul Diawrigne ne laisse pas indifférent le Secrétariat exécutif permanent (Sep) de la formation politique dirigé par Mamadou Ndoye.

Dans un communiqué transmis à Sud quotidien hier, lundi 26 décembre, le Sep de la Ld exige la libération immédiate et sans condition de son secrétaire général de la fédération de Kébémer et membre du Bureau politique. Par ailleurs, Mamadou Ndoye et ses camardes, dans ce document, expriment la solidarité des militantes et des militants de la Ligue démocratique au camarade Moustapha Bâ et à tous les membres du collectif arrêtés et placés sous mandat de dépôt à Louga, le vendredi 23 décembre 2016

Dans ce mot de soutien, la Ld dit associer leurs familles qui sont «injustement frappées par cette épreuve» avant d'exiger leur «libération immédiate et sans condition».