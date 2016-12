Sénégal: Aminata Touré sur les menaces d'Israel contre le pays suite au vote d'une résolution de l'ONU - «Le pays ne saurait être impressionné par les états d'âme de Netanyahou»

Il y a trois ans, Ebola faisait son premier mort en Guinée. Près de 11 000 autres ont suivi, et la… Plus »

Aussi a-t-il demandé l'annulation du voyage en Israël de Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur prévu en janvier prochain et la suspension de tous les programmes d'aide au Sénégal.

Cette résolution contre la colonisation israélienne, initialement proposée par l'Egypte et qui devait être votée jeudi, avait finalement été présentée au vote le lendemain vendredi à l'initiative de la Nouvelle-Zélande, du Sénégal, de la Malaisie et du Venezuela, après la volte-face du Caire. Après son adoption, par le Conseil de sécurité des Nation unies, le Premier ministre israélien a brandit des menaces ordonnant le rappel de l'ambassadeur de son pays au Sénégal.

La résolution de l'ONU exhorte Israël à «cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est». L'adoption du texte dépendait de la position des Etats-Unis, qui devaient décider d'utiliser ou non leur droit de veto, en pleine transition entre Barack Obama et Donald Trump, le nouveau président élu. Les Etats-Unis se sont finalement abstenus et les 14 autres membres du Conseil de sécurité se sont prononcés en faveur du texte.

L'Envoyée Spéciale du président Macky Sall n'a pas manqué de féliciter l'administration Obama dont l'abstention a permis l'adoption du texte de l'ONU. «La résolution condamnant la colonisation des territoires palestiniens occupés a recueilli quatorze voix et est passé grâce à l'abstention américaine. Bravo à l'Administration Obama ! Parler de colonisation au 21ème siècle est une honte. L'Etat hébreux qui se croit, depuis si longtemps, au-dessus des lois internationales doit bien comprendre que le Sénégal ne l'a pas attendu pour résolument s'engager dans la voie de son émergence et ne saurait être impressionné par les états d'âme de Netanyahou».

