Sénégal: Adoption par l'ONU du texte éxigeant l'arrêt de la colonisation en territoire palestinien occupé - Israël dénonce «une résolution biaisee et anti-israelienne»

Auparavant, un porte-parole du Premier ministre israélien avait annoncé la couleur peu après l'adoption de la résolution vendredi. Aussi, aux Etats-Unis, Paul Ryan, le leader de la majorité républicaine au congrès, s'était indigné de «cette forfaiture» avant de promettre que l'administration Trump et «le Parti républicain pèseront de tout leur poids pour rétablir les relations entre Israël et les Etats-Unis».

Selon Rfi, passant de l'hébreu à l'anglais, comme pour adresser un message aux Américains et à ses autres partenaires, Benyamin Netanyahu lance: «Ce n'est pas, dit-il, une façon de traiter un allié». Et de poursuivre: «Comme je l'ai dit à John Kerry jeudi, des amis ne s'envoient pas devant le Conseil de sécurité.» D'ailleurs, le Premier ministre israélien ne cache pas sa colère à l'égard de Barack Obama. Il a d'ailleurs lui-même convoqué l'ambassadeur des Etats-Unis, dimanche.

